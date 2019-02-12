اعلن رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزيف طربيه​ بعد لقاء الجمعية مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ انه "أبدينا ارتياحنا لتأليف ​الحكومة​ وأطلعناه على التطور الإيجابي في السوق المالي الذي حصل بعد التأليف".

كانت هذه تفاصيل خبر طربيه التقى الرئيس عون: مرتاحون لتأليف الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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