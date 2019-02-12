إقفال عدد من المحال التجارية التي يشغلها سوريون في صور بالشمع الأحمر

قامت دورية تابعة للأمن العام في ​مدينة صور​ بإقفال عدد من المحال التجارية التي يشغلها سوريون في منطقتي البص والحوش في صور بالشمع الأحمر، وذلك بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​، لعدم حصولهم على إجازات عمل وعدم تسجيل محالهم التي يشغلونها حسب الاصول في السجل التجاري. وذلك بناء لقرارات ​المديرية العامة للأمن العام​ في ضرورة تسوية وإستكمال الاوراق المطلوبة للعمال السوريين في ​لبنان​ وقمع كل المخالفين في إستيفاء هذه الشروط.

يشار الى ان هؤلاء منحوا أكثر من ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم الا انهم لم يفعلوا.