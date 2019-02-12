إقفال عدد من المحال التجارية التي يشغلها سوريون في صور بالشمع الأحمر

قامت دورية تابعة للأمن العام في مدينة صور بإقفال عدد من المحال التجارية التي يشغلها سوريون في منطقتي البص والحوش في صور بالشمع الأحمر، وذلك بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، لعدم حصولهم على إجازات عمل وعدم تسجيل محالهم التي يشغلونها حسب الاصول في السجل التجاري. وذلك بناء لقرارات المديرية العامة للأمن العام في ضرورة تسوية وإستكمال الاوراق المطلوبة للعمال السوريين في لبنان وقمع كل المخالفين في إستيفاء هذه الشروط.
يشار الى ان هؤلاء منحوا أكثر من ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم الا انهم لم يفعلوا.
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