الجيش: قتيل وجريح خلال توقيف أشخاص يقومون بالإتجار بالبشر في العبدة وبحنين

أعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "بتاريخ 11/2/2019، في محلة ​العبدة​ – عكار، وفي أثناء مطاردة دورية من ​مديرية المخابرات​ أشخاصا يقومون بالإتجار بالبشر والتهريب إلى الخارج عبر البحر، وبرفقتهم عدد من الأشخاص لتهريبهم، ولدى محاولة عناصر الدورية توقيفهم، أقدم المهربون على صدم العناصر الذين بادروا إلى ​إطلاق النار​ باتجاههم، ما أدى إلى مقتل أبرز المهربين المدعو مصطفى كلاسينا وإصابة المدعو بشار الخير، حيث تم إحباط عملية التهريب التي كانت ستشمل لبنانيين و18 ​سوريا​ كان من المقرر توجههم بحرا باتجاه قبرص، كما صادرت المركب المستخدم في العملية، وأوقفت مالكه المدعو عبد الرحمن كاخية"، مشيرة الى انه "استكمالا للتحقيقات مع الموقوفين، دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة بتاريخ 12/ 2/2019 شقة في منطقة ​بحنين​، وأوقفت 9 سوريين كانوا يستعدون للمغادرة مع المهربين على المركب المذكور وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص".

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