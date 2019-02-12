بري: "يجب الوقوف دقيقة صمت عن الدولة اللبنانية"

علق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال جلسة لمجلس النواب لمناقشة ​البيان الوزاري​ على طلب عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال معوض​ بالوقوف دقيقة صمت عن نفس جورج زريق، قائلا: "يجب الوقوف دقيقة صمت عن ​الدولة اللبنانية​".

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