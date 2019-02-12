قرار ظني بالاعدام لقاتلي المذيع البريطاني غافين فورد

أصدر قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ ​نديم الناشف​ قراره الظني في جريمة قتل المذيع البريطاني غافين فورد في تشرين الثاني من العام الفائت داخل منزله في محلة ​برمانا​ - شارع السيدة، فطلب ​عقوبة الإعدام​ للمدعى عليهما عيسى.ج.ح (28 عاما-سوري الجنسية) ومواطنه حسين.ع.ب (24 عاما) لإقدامهما عمدا وعن سابق تصور وتصميم على قتل فورد،وأحالهما الى المحاكمة.

وورد في حيثيات القرار الظني أن المدعى عليه الأول على معرفة بالمغدور وكان يتردد الى منزله مع عدد من الشبان غالبيتهم من السوريين والقيام بأعمال منافية للحشمة لقاء بدلات مالية، وأنه طلب من المدعى عليه الثاني الذي لا يعرف المغدور بمرافقته لهذه الغاية الا أن الأخير تمكن من إقناع الأول بالقيام ب​عملية سرقة​ لمنزل فورد.

وتبين من التحقيقات ان المدعى عليه الثاني دخل منفردا الى منزل المغدور وخلال وجودهما في غرفة ​النوم​ أقدم على ضربه على وجهه ثم عمد إلى خنقه بواسطة رباط من القماش ووضع غطاء فوق وجهه ما أدى الى وفاته. بعدها سرق جهازي هاتف خليوي للمغدور ودفتر شيكات وأوراق شخصية ومفاتيح السيارة التي استقلها مع المدعى عليه الأول من برمانا الى محلة ​سن الفيل​ - طريق النهر وهناك حاولا بيعها لأحد الأشخاص مقابل ألف دولار الا أنه رفض، فركناها في المحلة المذكورة وتواريا عن الأنظار، وقد اعترفا بكل ما نسب اليهما من تهم.