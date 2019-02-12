فضل الله دعا الحكومة لاجراء حوار مع المصارف:لن ننسى الـ 11 مليار دولار

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ إلى أن "ال​لبنان​يين نجحوا كما يشير بيان ​الحكومة​ في المحافظة على سلمهم الاهلي حيث توفر للشعب اللبناني مظلة لحمايته من القوى الخارجية سواء اسرائيل أو التكفير وذلك بفضل الجيش والشعب و​المقاومة​"، مؤكدا اننا "نريد من الحكومة ​الجديدة​ توفير مظلمة الامن السياسي والإجتماعي".

وفي كلمة له من ​مجلس النواب​ خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ أكد فضل الله أننا "نحرص على نجاح هذه الحكومة ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس وفق اولويات يتم التوافق عليها"، موضحا ان "هذا المجلس انُتخب على اساس ​النسبية​ وهو القانون "افضل الممكن" ونريد ان نطوره ليصبح على اساس النسبيه الكاملة وهذا المجلس يشبه لبنان الى حد كبير والدور الاساسي للنواب هو التشريع والرقابة".

ولفت فضل الله إلى ان "اول خدمة نقدمها كنواب للبنانيين هو القيام بالدور الرقابي على الحكومة والوزارء ومراقبة مدى التزامهم بالقوانين وتجربتنا السابقة غير مشجعة"، مؤكدا ان "هناك بعض الوزراء كانوا يتغيبون عن حضور جلسات اللجان وحجب الثقة لا امكانية له في لبنان ولكن نرى انه يجب محاسبة الوزير الذي لا يطبق القانون"، مضيفا:"مجلس النواب هو ام السلطات وهو مصدر الشرعية وعندما تخاف الحكومة من المجلس تسير على الطريق الصحيح".

واشار فضل الله إلى أنه "في موضوع البيان الوزاري اسجل للحكومة انها التزمت مجموعة من الخطوات ومنها تخفيض المساهمات للجمعيات والمباني المستأجرة ونأمل ان لا يتم تجاوزها"، مضيفا:"سبق وقلت أن هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى السجن وهذه المستندات موجودة في ​وزارة المال​ واطالب وزير المال عبر رئاسة المجلس بان يضع هذا الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي او امام اللبنانيين حتى يرى ​الشعب اللبناني​ كيف تم اللعب بمال اللبنانيين ولن ننسى الـ 11 مليار وسيكون هناك يوم للمحاسبة".

وشدد فضل الله على ان "الشعب اللبناني هو شعب منهوب وندعو الحكومة لاجراء حوار جاد مع ​المصارف​ لمعالجة الوضع"، داعيا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، مشيرا الى ان "هناك من يردد ان حبر الوزير الفلاني يبيض ذهباً وهناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن اموال وصفقات وصلت قيمتها إلى الـ400 مليون دولار"، مضيفا:"الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".وأكد فضل الله على "ضرورة وقف التدخل بالقضاء ومسؤولية القضاء قبل الدفاع عن حقوقه توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون".