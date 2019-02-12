بالصور.. حملة نظافة لرفع المخلفات وتقليم الأشجار في مدينة رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر، بالتعاون مع إحدى شركات النظافة، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة لرفع مخلفات البناء والقمامة وتقليم الأشجار بجميع أحياء المدينة. وتابع محمد ذكي سكرتير مدنية رأس سدر، أعمال النظافة المستمرة في جميع أنحاء المدينة، وأكد أن الوحدة المحلية دفعت بجميع للمشاركة في الحملة. وطالب سكرتير المدينة، المواطنين بضرورة المشاركة في تفعيل حملات النظافة، والمحافظة على البيئة المحيطة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة.

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