جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد المعهد الكندي "علاج الأمراض النفسية بالفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

زار وفد من المعهد الكندي الدولي للعلاج بالفن، اليوم الثلاثاء، جامعة الإسكندرية، وذلك لبحث إمكانية التعاون مع الجامعة في تقديم برامج متخصصة للعلاج بالفن.

واستعرض الوفد الكندي خلال لقائه بالدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تقديم برامج متخصصة بمرحلة الدراسات العليا لعلاج بعض الأمراض النفسية والمزمنة عن طريق استخدام الفن.

وعرض الوفد إمكانية فتح المجال لخريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والفنون الجميلة ورياض الأطفال والآداب للدراسة في هذا البرنامج وفروعه المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالي والتعاون الدولي.