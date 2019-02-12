طقس معتدل غدًا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

الطقس معتدل

وكالات:

يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل، على شمال البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، وعلى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بحسب توقعات خبراء

هيئة الأرصاد الجوية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

فيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 09 19

مطروح 09 19

السلوم 08 16

سيوة 03 20

بورسعيد 12 20

دمياط 12 18

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 07 21

السويس 08 19

العريش 08 21

رفح 07 20

رأس سدر 12 21

نخل 02 20

نويبع 15 22

طابا 11 20

كاترين 02 14

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 16 23

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 20

المنيا 06 21

أسيوط 07 21

سوهاج 08 22

قنا 09 23

الأقصر 11 24

أسوان 12 25

أبوسمبل 13 24

الوادى الجديد 08 23

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 26

رأس حدربة 18 24

حلايب 18 24