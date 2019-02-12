قصف إسرائيلي لمواقع في القنيطرة بسوريا

آخر تحديث: منذ 15 من الساعات و 36 من الدقائق المصدر: الجزيرة نت الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 165

قصف إسرائيلي على مواقع في دمشق (رويترز) أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية الاثنين بأن قذائف دبابة إسرائيلية أصابت مستشفى مدمرا وموقع مراقبة في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد قرب الحدود مع إسرائيل. وذكرت وكالة سانا السورية للأنباء أن القصف استهدف منطقة تل الدرعية بعدد من قذائف المدفعية، الأمر الذي أدى لأضرار مادية. كما أفادت مصادر محلية للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عبر مدفعيته مواقع لحزب الله في مركز محافظة القنيطرة وبلدتي جباتا الخشب والمعلق الحدوديتين مع إسرائيل. ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق عندما سئلت عن أنباء القصف على القنيطرة. وتشن إسرائيل هجمات في سوريا، وقال مسؤول إسرائيلي كبير في سبتمبر/أيلول الماضي إن إسرائيل نفذت أكثر من مئتي هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين. المصدر: الجزيرة نت

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