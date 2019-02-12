كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "ألتماير": ألمانيا لم تتعامل مع أمريكا بشأن نورد ستريم 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مشروخ خط "نورد ستريم 2".

وقال "ألتماير"، إن ألمانيا لم تقم بأي نوع من التعامل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشروع نورد ستريم 2 مقابل مقابل شراء إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، أضاف الوزير، أن برلين ستغير القوانين الاقتصادية المتعلقة بتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتتوقع رؤية بناء محطتين جديدتين على الأقل للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا.

ووفق "سبوتنيك"، أشار "ألتماير"، إلي أن هذا من شأنه أن يساعد على زيادة أمن إمدادات الطاقة لألمانيا والمساهمة في التنويع.

وفي وقت سابق، وصفت برلين توجيهات الاتحاد الأوروبي، المتفق عليها مؤخرًا، بالموافقة على مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بأنها "إشارة قوية" لنقاد المشروع.