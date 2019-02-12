كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري: نريدها حكومة أفعال لا أقوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري أمام النواب الثلاثاء، أن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للانتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود".

وأكد الحريري: "نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي".

وقال: "المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني"، مشدداً على العمل "بكل شفافية وإصرار".

كما أوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن "مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير".

ولفت إلى التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".