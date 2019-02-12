الشاكير:على عاتقنا مسؤولية الدفاع عن اللقب القاري والرجاء جاهز لموقعة أوتوهو-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

اعترف عبد الرحيم الشاكير، لاعب فريق الرجاء الرياضي، بأن انتكاسة المجموعة بالبطولة العربية قد تم تجاوزها، للتركيز على الاستحقاقات القارية المقبلة، أبرزها مباراة أوتو هو الكونغولي، المقرر إقامتها، غداً الأربعاء، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح الشاكير، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم :” نناقش كل مباراة على حذى، خرجنا من البطولة العرببة بشرف، وقدمنا لقاء هاما أمام الساحلي التونسي بأرضه وأمام جماهيره، اليوم نحن أمام تحدي جديد”.

وأكد اللاعب الرجاوي، أن الرجاء سيحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور أمام أوتوهو الكونغولي، رغم غياب معلومات دقيقة عن الخصم، إلا في المباراة السابقة التي خاضها أمام نهضة بركان بالجولة الأولى لدور مجموعات الكاف.

في المقابل، شدد المتحدث ذاته أن الرجاء المتوج باللقب الأخير لكأس الكنفدرالية الإفريقية، سيكون مطالبا بالدفاع عن لقبه القاري انطلاقا من دور المجموعات، وإلى غاية قادم الأدوار التي يطمح للوصول إليها.

وحملت قرعة دور مجموعات “الكاف” مفاجات عديدة، بعد أن جمعت ممثلي الكرة المحلية الرجاء ونهضة بركان، وحسنية أكادير في مجموعة واحدة.