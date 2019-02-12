اعتبرت الفنانة نجاة الرجوي، أمس الاثنين، أن كل ما يروج حول طريقة احتفالها بزفافها بالغناء، أو الحديث عن أنها تسببت في طلاق زوجها من زوجته الأولى، مجرد تفاهات.
وكتبت الرجوي، في منشور لها في حسابها، في موقع التواصل “أنستغرام”: “لا وقت عندي للتفاهات.. وصمتي لا يعني ضعفي إنما احترام لنفسي ولأسرار أشخاص أكن لهم المحبة والاحترام”.
وتلقت الرجوي عدة انتقادات، بسبب غنائها، وهي فوق العمارية، وما يروج حول تسببها في انفصال زوجها عن طليقته.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجوي ترد على منتقديها: لا وقت لدي للتفاهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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