شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي اللجنة الفنية بالمحافظة ويؤكد بالدفع نحو تطوير العمل المؤسسي والان مع التفاصيل

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه المكلا أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة .

وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بتطوير العمل الإداري والمؤسسي ، من خلال تفعيل لجنة المناقصات التي عقدت اجتماعها الثاني هذا اليوم ، وأهمية تفعيل عمل اللجنة الفنية بعد اعادة تشكيلها وذلك لأهميتها في تحليل المشاريع وإعداد الدراسات الفنية للمشاريع من قبل فنيين وقانونيين وما سيترتب عنها من اعتماد للمشاريع وإقرارها من قبل لجنة المناقصات ومتابعة تنفيذها .

وقال إن السلطة المحلية تدفع بترتيب الأمور الإدارية وتطويرالعمل المؤسسي في المديريات ومكاتب الإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية عبر الجهات القانونية والإدارية المعتمدة وذلك عقب ما شهدته الإدارات الحكومية من تخريب من قبل تنظيم القاعدة ، ووجّه اللجنة الفنية بعقد اجتماعاتها الدورية ومراعاة الجوانب الفنية والقانونية عند الرفع بأي مشروع للجنة المناقصات لإقراره .

وناقشت اللجنة اجراءات ترتيب عملها ، ووجّهت بتفعيل اللجان الفنية في مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية والمديريات وتقديم دراسات فنية للمشاريع مستوفاة للشروط والمعايير قبل إحالتها للجنة الفنية بالمحافظة .