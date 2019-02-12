شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يطالب بإجراءات وقائيه للقضاء على التطرف والان مع التفاصيل

قال الدكتور علي النعيمي أن من مميزات القمة العالمية للحكومات التنوع، لافتًا إلى أن موضوع التطرف يعد أساسيا في القمة؛ لأنه التهديد الحقيقي للبشرية.

وأوضح النعيمي خلال لقاء له على تليفزيون دبي، الثلاثاء أن القمة العالمية للحكومات تطرح رؤية ومفاهيم وبرامج عديدة، وتجسد الانتقال إلى مرحلة صناعة الأفكار والتخيل، فالعالم مر بمراحل وثورات عديدة إلى أن وصل إلى ثورة المعلومات.

وأضاف النعيمي وهو رئيس تحرير موقع العين الاخبارية أن إمارة دبي استطاعت من خلال إنجازاتها أن تكتسب مصداقية حول العالم، فاليوم تتحدث والعالم كله ينصت إليها، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع الجميع بعقل وقلب مفتوحين.

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للقضاء على التطرف، فالجماعات الإرهابية أول من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت تلك الوسائل واقعاً حياً يشارك فيه الجميع.

وقال الدكتور النعيمي: "نحن في العالم العربي لدينا 70% من السكان من الشباب تحت سن الـ50، ولا بدّ من صناعة الأمل لهم للقيام بأدوار إيجابية وفاعلة لبناء أوطانهم، وفي الإمارات هناك تنوع وتعددية وهذا يعد مصدر قوة بالنسبة لها".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن كلمة الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي كانت بمثابة رسالة إلى العالم، إما أن نبقى أسرى للصراعات أو نصنع مستقبلا من السلام والمحبة والتعايش، وخيار الإمارات هو المستقبل.