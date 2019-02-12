انت الان تتابع 100 ألف وظيفة.. خسائر ألمانيا من «بريكست» دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أنه من المتوقع أن تخسر ألمانيا عشرات الآلاف من الوظائف في مجال السيارات والتكنولوجيا، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

من المتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في التاسع والعشرين من شهر مارس المقبل، وحتى الآن لم يحظ الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الكتلة الأوروبية، بموافقة مجلس العموم البريطاني، ومع استمرار الانقسامات داخل بريطانيا حول الاتفاق، ظهرت العديد من التوقعات التي تشير إلى احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو الأمر الذي قد يتسبب في عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن تأثير ذلك، قد يتخطى الحدود البريطانية إلى ألمانيا.

حيث أشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إلى أن الدراسة كشفت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكلف ألمانيا خسارة أكثر من 100 ألف وظيفة. وأجرى الدراسة التي تهدف لدراسة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على المقاطعات والمدن الألمانية، معهد "لايبنتز" للبحوث الاقتصادية، وجامعة مارتن

حيث أشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إلى أن الدراسة كشفت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكلف ألمانيا خسارة أكثر من 100 ألف وظيفة. وأجرى الدراسة التي تهدف لدراسة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على المقاطعات والمدن الألمانية، معهد "لايبنتز" للبحوث الاقتصادية، وجامعة مارتن لوثر. وكشفت الدراسة الألمانية أن عددا من شركات السيارات والتكنولوجيا الألمانية الشهيرة، ستكون الأكثر تأثرا من هذا الأمر. وصرح أوليفر هولتيمولر أحد معدي الدراسة "أنه لا توجد أي دولة في العالم سوف تتأثر من حدوث بريكست دون اتفاق على مستوى فرص العمل مثل ألمانيا". يذكر أن المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وصلت إلى أقصى مستوياتها، بعد أن مٌنّي الاتفاق الذي توصلت إليه ماي لهزيمة تاريخية في تصويت مجلس العموم البريطاني عليه. البريكست يزيد أوجاع البلدان الأكثر فقرًا في العالم وكانت الحكومة البريطانية، قد توقعت أن يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في تقلص اقتصاد البلاد بنسبة 7.7% خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، مقابل استمرار العمل بالتشريعات الحالية. ومن جانبها أشارت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيتسبب في هبوط قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار لتصل إلى 1.12 دولار. صناعة السيارات الأكثر تأثرا صناعة السيارات الأكثر تأثرا ونقلت الشبكة الألمانية عن الدراسة تأكيدها أن مدينة "فولفسبورج" حيث مقر شركة "فولكس فاجن" لتصنيع السيارات، ومدينة "دينجولفينج" التي تستضيف أكبر مصنع لشركة "بي إم دبليو" في أوروبا، أكثر المدن تأثرا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأضافت أن مدينة "بوبلينجين" في ولاية "بادن فورتمبيرج" التي تتخذها شركات التكنولوجيا الألمانية العملاقة، مثل "آي بي إم" وسيمنز مقرا لها، وغيرها من المدن الحاضنة لشركات التكنولوجيا ستتأثر هي الأخرى. الشركات تهدد بالهجرة حال إتمام البريكست بلا اتفاق وقالت الدراسة إن الشركات متوسطة الحجم، التي تعد رائدة في مجالاتها في جميع أنحاء العالم، قد تعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. مستورد هام مستورد هام وتعد بريطانيا ضمن أكبر خمسة مستوردين من الشركات الألمانية في عام 2017، حيث بلغت واردات البلاد من المنتجات الألمانية نحو 96 مليار دولار. وقالت "دويتشه فيله" إن الدراسة ألقت الضوء فقط على الوظائف التي يمكن خسارتها بسبب انخفاض الصادرات الألمانية إلى بريطانيا، نتيجة لفرض الأخيرة رسوما جمركية على البضائع الألمانية في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأضافت أن الدراسة لم تشر إلى الوظائف المهددة بسبب عوامل أخرى، مثل انخفاض الاستثمارات البريطانية في ألمانيا بعد البريكست. اقتصاد بريطانيا بعد «البريكست».. انفراجة أم ركود؟ وتشير الدراسة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد تتسبب في خسارة 600 ألف وظيفة حول العالم، 50 ألف منها في فرنسا، و56 ألف أخرى في الصين. وفي السياق نفسه، الحكومة الهولندية، السبت الماضي، إنها اجتذبت ملايين الدولارات من الاستثمارات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي. حيث انتقلت نحو 42 شركة أو مكتبا فرعيا إلى هولندا في عام 2018 نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 1923 وظيفة واستثمارات قيمتها 330 مليون دولار، كما تحاول استمالة 250 شركة أخرى تعمل خارج بريطانيا لنقل أعمالها إلى هولندا.

كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف وظيفة.. خسائر ألمانيا من «بريكست» دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.