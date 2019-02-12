تركيا تعلن تضامنها مع فنزويلا ضد أي تدخل عسكري

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استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، الحديث عن تدخل عسكري خارجي في فنزويلا، معتبرا أن تلك الدعوات تعني خلق فوضى جديدة في تلك المنطقة التي تعاني أصلا من مشاكل كثيرة. وأوضح جليكفي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الحديث عن تدخل عسكري في فنزويلا لا يستند إلى أي مرجعية أو شرعية دولية. وأشار إلى وجود جهات تصف القادة الذين لا يتوافقون مع سياساتها الخاطئة بالدكتاتور، بينما تصف الديكتاتوريين الذين ينسجمون مع سياساتها الخاطئة وغير المشروعة بالقادة الشرعيين.
وجدد تأكيده على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وتحترم دستورها والإرادة الوطنية المنتخبة فيها، مضيفا أن أنقرة ليست طرفًا في السياسية الداخلية لأي بلد، مبينًا أن تركيا اتخذت هذا الموقف لأنها تفكر بمستقبل شعب ودولة فنزويلا.وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان جوايدو، رئيس
وجدد تأكيده على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وتحترم دستورها والإرادة الوطنية المنتخبة فيها، مضيفا أن أنقرة ليست طرفًا في السياسية الداخلية لأي بلد، مبينًا أن تركيا اتخذت هذا الموقف لأنها تفكر بمستقبل شعب ودولة فنزويلا.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا لحين إجراء انتخابات جديدة.
وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًّا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا، جورجيا.
واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفًا إلى حين إجراء انتخابات.
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