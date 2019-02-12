انت الان تتابع اتفاق فلسطيني مصري للسماح لسكان غزة بأداء العمرة لأول مرة منذ 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معبر رفح البري

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة في السعودية لأول مرة منذ أربعة أعوام.

وصرح وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس ، في بيان، بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وأوضح ادعيس أنه تم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، على أن يغادر المعتمرون عبر معبر رفح قبل ذلك بيوم.

وأشار إلى أنه تم يوم أمس توقيع الاتفاقية المتعلقة بمواعيد السفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج ومعتمري فلسطين وجمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة.

وبحسب البيان ، فإنه من المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرا من سكان قطاع غزة.

وكان تم منع سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من أداء مناسك العمرة منذ أربعة أعوام بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء المصرية وأزمة إغلاق معبر رفح المتكررة.

وتكبدت شركات الحج والعمرة البالغ عددها 77 شركة في قطاع غزة خسائر تتجاوز مليون دولار أمريكي سنويا بسبب عدم تمكين المعتمرين من السفر بحسب مسؤولين محليين.