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الان تتابع “مسام” ينتزع 41 ألفا و591 لغما حوثيا منها 578 خلال الأسبوع الأول من فبراير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام”، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019م, من انتزاع 13 لغمًا مضادًا للأفراد و257 لغمًا مضادًا للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 578 لغمًا.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 41,591 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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