كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يدعو لوقفة عربية لإنهاء الصراعات الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى إلى وقفة عربية لإنهاء الصراعات المستشرية فى بعض دول المنطقة، وفقاً لرؤية عربية شاملة وفاعلة تحافظ على أمن واستقرار هذه الدول.

وقال السلمى - فى كلمته فى افتتاح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث اليوم الثلاثاء بالجامعة العربية - إننا ندعو ونحن على أعتاب القمة العربية المقرر عقدها فى تونس الشهر المقبل، إلى وقفة عربية لإنهاء الصرعات فى بعض الدول العربية حفاظا على الأمن القومى العربى وأمن وحدة هذه الدول.

وأضاف "أنه معروض فى جلسة اليوم مشروع الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات للنظر فيها وإقرارها ورفعها للقمة العريبة فى تونس"، وأوضح أن عقد الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث، يأتى بعد جلسة الاستماع الخاصة بالسودان التى توجت بصدور بيان تضامن مع السودان وقعه المشاركون دعماً لطلب السودان فى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تقديراً لجهود السودان الجادة فى مكافحة الإرهاب وحفظ السلام.

وأشار إلى أن حجم التحديات التى تواجهها الأمة العربية جسيمة، وصلت لدرجة عالية من الخطورة، فالقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى تشهد تطورات خطيرة ومعقدة في ظل انقسام فلسطيني حاد ووقف للمساعدات الإنسانية وتهويد القدس ومصادرة الأراضي والتحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، ولفت إلى تنامى الدور السلبي للقوى الإقليمية المجاورة للعالم العربي.

وقال "لقد وصل الأمر إلى أن تقوم هذه القوى بالتفاوض فيما بينها وفي اجتماعات علنية لتقرير مصير بعض الدول العربية، والعالم العربي لا يحرك ساكناً بل يقف موقف المتفرج"، وأضاف "وما زاد من خطورة هذه التحديات، هو استمرار بعض وسائل الإعلام العربية المؤثرة في التحريض على إسقاط الأنظمة العربية دون الإكتراث لما يترتب على ذلك، من غياب للأمن وتفتيت للمجتمعات ونهب للثروات وهدم للمكتسبات".

ولفت إلى أن كل ذلك يستوجب وقفة عربية صادقة، تواجه هذه التحديات الجسيمة، هدفها إنهاء الصراعات القائمة في بعض الدول العربية، حفاظاً على وحدتها وسلامة أراضيها وأمن شعوبها، ونحن على أعتاب عقد قمة عربية قريباً في تونس، وأدعو باسم البرلمان العربي ممثل الشعب العربي إلى التضامن العربي، الذي أساسه وحدة مصير الشعوب والدول العربية، وفق رؤية عربية شاملة وفاعلة.

وقال "لقد تابعنا محاولات واتصالات تقوم بها قوة الاحتلال مع دول عالمية كبرى بهدف ضم الجولان السورى المحتل إلى قوة الاحتلال الغاشمة، مستغلة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا".

وأكد أن البرلمان العربي يرفض كل الممارسات التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وسياستها المدانة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للجولان السوري المحتل، وقال "معروض على هذه الجلسة مشروع قرار بشأن التصدي لمخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل".

وثمن عالياً تأسيس كيان الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي دعت له السعودية، ويضم 7 دول عربية بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.. وأكد على الدعم التام لقوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن.

وشدد على ضرورة التصدي لخطر التدخل الخارجي من بعض الدول الإقليمية والدولية في الشؤون العربية الداخلية، والوقوف بوجه مخططات الإرهاب المقيت لضرب وحدة وسلامة الدول والمجتمعات العربية، وجدد المساندة للدول العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذا العدو البغيض، وأكد دعم البرلمان للدول العربية الأقل نمواً من خلال خطة البرلمان العربي لدعم هذه الدول.