كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. شرطة إندونيسيا تعذب معتقلا باستخدام أفعى... والسلطات تبرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مقطع فيديو رجلا يخضع للاستجواب من جانب شرطة إندونيسيا حول سرقة هواتف محمولة، فيما قام ضابط بدفع ثعبان نحو وجهه.

وسأل ضابط الرجل الذي ظهر أغلب الوقت وهو يتلوى على الأرض: "كم مرة سرقت هواتف محمولة؟"، ليرد المتهم: "مرتان فحسب".

ووفقا لما نقلته تقارير صحفية، هدد الضابط السارق بوضع الثعبان في فمه وداخل بنطاله.

وأصدرت السلطات اعتذارا، جاء فيه: "لم يكن المحقق محترفا في أداء وظيفته"، موضحا أن الثعبان لم يكن ساما.

وأكدت السلطات أنه تم اتخاذ "إجراءات صارمة مع الأفراد"، موضحة أنهم لم يهاجموا الرجل بدنيا.



