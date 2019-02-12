كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار الفلبين.. سريلانكا توظف الجلادين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت سريلانكا الإعلان عن الجلادين هذا الأسبوع، في الوقت الذي يمضي فيه رئيس البلاد قدمًا بسياسة صارمة، على غرار الفلبين، لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وقال توكهارا أوبولدينيا، المتحدث باسم دائرة السجون لـ"رويترز": "لا نعرف أبدًا ما إذا كانت الحكومة ستستأنف عقوبة الإعدام، لكننا نريد أن نوظف اثنين من الجلادين لملء الشواغر، وأن نكون مستعدين إذا كانت الحكومة تريد إعدام مهربي المخدرات".

ونشر إعلان نشرته صحيفة "ديلي نيوز" التي تديرها الدولة، يوم أمس الاثنين، أن الأجر الشهري يبلغ 36.310 روبية (203.99 دولار)، وهو ما سيكون أعلى من المتوسط ​​بالنسبة لوظيفة حكومية.

وقال "أوبولدينيا": "يجب أن يكون المرشحون من السريلانكيين، الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 سنة، ولديهم شخصية أخلاقية ممتازة وقوة ذهنية". مضيفًا أنه سيتم إجراء مقابلات العمل الشهر المقبل.

وأِشار "أوبولدينيا"، أن ما لا يقل عن 25 شخصًا أدينوا بتهمة ارتكاب جرائم المخدرات، بما في ذلك تاجران مخدرات، يمكن إعدامهم.

وكان آخر حكم بالإعدام في سريلانكا قبل 43 عاما ، لكن الرئيس مايثريبالا سيريسينا قال الأسبوع الماضي إنه يريد استئناف استخدام عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات في الشهرين المقبلين.

وخلال زيارة رسمية إلى الفلبين في يناير، أشاد الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسنا بحرب الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات، رغم الانتقادات الدولية لحملة أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في مواجهات مع الشرطة.

يُعد الاتجار بالمخدرات جريمة كبرى في سريلانكا رغم عدم إعدام أي شخص بسبب أي جريمة في البلاد منذ عام 1976، حيث تم تخفيف جميع عقوبات الإعدام إلى السجن مدى الحياة منذ ذلك الحين.