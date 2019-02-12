كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: مقتل وإصابة 70 مدنيا في قصف لطيران التحالف على دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن 70 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيبوا في قصف جديد لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر محلية قولها: "استشهاد وجرح 70 مدنيا على الأقل في مجزرة جديدة لطيران التحالف الأميركي على مخيم للمدنيين في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي".

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا، يوم السبت الماضي، في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على بادية بلدة الطيانة، بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور، ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.