كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الفنزويلية تدعو "مادورو" للسماح بدخول المساعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سينطلق أنصار المعارضة في فنزويلا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، اليوم، لمواصلة الضغط على نيكولاس مادورو، ودعوته إلى السماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد، حيث ينتشر نقص الغذاء والدواء.

وقالت وكالة "رويترز"، إن الطرفان يتنازعان الآن حول مسألة المساعدات الإنسانية التي تقول المعارضة إنها أصبحت ضرورية بسبب سوء تعامل مادورو مع اقتصاد منظمة أوبك الذي كان في يوم من الأيام.

وستشارك هذه الحشود في المسيرة، قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا من اليوم الذي استحضر فيه زعيم المعارضة خوان جوايدو حكمًا دستوريًا لإعلان نفسه رئيس فنزويلا الشرعي، معتبرًا أن إعادة انتخاب "مادورو" في العام الماضي كانت خدعة.

واعترفت معظم المقاطعات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة بأن غوايدو هي رئيسة فنزويلا ، لكن مادورو تحتفظ بدعم الدول القوية مثل روسيا والصين وكذلك السيطرة على مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش.