بسبب الحضور الجماهيري..هذا الملعب يستضيف قمة الوداد والفتح بالدوري

استقرت إدارة الفتح الرياضي على ملعب الأمير مولاي عبد الله، لاستضافة مباراة الأسبوع الـ 18 أمام الوداد الرياضي، الأحد المقبل، بسبب الحضور الجماهيري الوازن المرتقب، وتفادياً لاندلاع مناوشات أو أحداث لا رياضية في حال برمجته بملعب مولاي الحسن.

هذا وسيخوض “الأحمر والأبيض” مباراتين بذات الملعب، بعد اللقاء الذي سجمعه، مساء اليوم الثلاثاء، أمام لوبي ستارز النيجيري، برسم الجولة 4 من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، ثم المباراة المحلية أمام الفتح، يوم الأحد.

وكان الفتح الرياضي قد استقر على مركب الأمير مولاي عبد الله بطاقة استعابية بارزة، لاستضافة فريق الرجاء الرياضي، قبل شهرين تقريباً، لفسح المجال أمام تنقلات جماهير النسور الخضر.