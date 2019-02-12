استقرت إدارة الفتح الرياضي على ملعب الأمير مولاي عبد الله، لاستضافة مباراة الأسبوع الـ 18 أمام الوداد الرياضي، الأحد المقبل، بسبب الحضور الجماهيري الوازن المرتقب، وتفادياً لاندلاع مناوشات أو أحداث لا رياضية في حال برمجته بملعب مولاي الحسن.
هذا وسيخوض “الأحمر والأبيض” مباراتين بذات الملعب، بعد اللقاء الذي سجمعه، مساء اليوم الثلاثاء، أمام لوبي ستارز النيجيري، برسم الجولة 4 من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، ثم المباراة المحلية أمام الفتح، يوم الأحد.
وكان الفتح الرياضي قد استقر على مركب الأمير مولاي عبد الله بطاقة استعابية بارزة، لاستضافة فريق الرجاء الرياضي، قبل شهرين تقريباً، لفسح المجال أمام تنقلات جماهير النسور الخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الحضور الجماهيري..هذا الملعب يستضيف قمة الوداد والفتح بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.