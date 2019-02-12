انت الان تتابع تفاصيل خبر لهذا السبب هاجم ترامب إلهان عمر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:23 صباحاً - هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونواب في الكونغرس، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، بعد إعادة نشرها لتغريدة انتقدت فيها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) الموالية لـ"إسرائيل".

وقال ترامب في تصريحات صحفية أدلى بها وهو على متن الطائرة متّجهاً إلى ولاية تكساس، أمس الاثنين: "أرى أن عليها أن تخجل من نفسها، لقد كان تصريحاً سيئاً للغاية، وأرى اعتذارها كافياً".

وكانت عمر نشرت تغريدة للصحفي غلين غرينوالد، يقول فيها: "من المذهل كم الوقت الذي يقضيه الزعماء السياسيون الأمريكيون في الدفاع عن دولة أجنبية (إسرائيل) حتى لو كان ذلك يعني مهاجمة حرية التعبير".

وقدمت عمر، أمس الاثنين، اعتذاراً بعد الهجوم الواسع عليها، ووصف تغريدتها بأنها "معادية للسامية".

وقالت عمر في بيان لها: "نيّتي لم تكن أبداً الإساءة إلى الناخبين أو الأمريكيين اليهود.. يجب أن نكون دائماً على استعداد لأخذ خطوة للوراء والتفكير في الانتقادات مثلما أطلب من الناس أن يستمعوا إليّ عندما يهاجمني الآخرون بسبب هويتي. لهذا أعتذر بشكل صريح".

وكانت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وقيادات بالحزب، دعوا النائبة المسلمة إلى الاعتذار بسبب التغريدة المنشورة.

ومنذ دخول عمر مجلس النواب الأمريكي أبدت مواقف مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وقالت ذات مرة: "إسرائيل قامت بتنويم العالم مغناطيسياً، فليوقظ الله الناس، وليساعدهم على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة".

وفي نوفمبر الماضي، اختار الناخبون الأمريكيون في ولايتي مينيسوتا وميشيغان أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونغرس، وكانت إلهان إحداهما.