شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير ميداني يوثق 135 جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي في تعز خلال شهر والان مع التفاصيل

كشف تقرير حقوقي عن 135 جريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره الشهري،: «إن فريقه الميداني وثق مقتل 23 مدنياً، بينهم امرأتان قتلتا قنصاً».

كما قُتِلَ 68 مدنياً؛ جرّاء الألغام والعبوات الناسفة، التي تزرعها الميليشيات بشكل دائم، بينهم امرأة وطفلان، وفق التقرير. وذكر أن أربعة مدنيين بينهم امرأتان وطفل قتلوا؛ جرّاء القذائف، التي تطلقها الميليشيات الحوثية على القرى والأحياء السكنية، في حين قُتِلَ مدني آخر؛ جرّاء التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية، كما قُتِلَ طفل برصاص مباشر من قبل أحد أتباع الميليشيات.

ورصد الفريق الميداني، واقعتي تهجير قسري لعشرات الأسر، الأولى من خلال الضغط تحت تهديد السلاح على أهالي حي الفتح بمديرية صبر الموادم، والثانية جرّاء القصف المكثف والمتواصل في كل من مثلث البرح بالمخا والوازعية غربي تعز، كما تم رصد تهجير 19 عائلة.

ولا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ ثلاثة أعوام، من دون ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية لجرائم وحشية ضد المدنيين؛ من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين من دون تمييز بين صغير أو كبير.