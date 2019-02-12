ترامب يغرد باللغة الفارسية في ذكرى "الثورة الاسلامية" بايران

الخليج 365/ بغداداعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن العقود الأربعة من حكم الجمهورية الإسلامية في ايران كانت "40 عاماً من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".

وكتب ترامب ذلك بالفارسية على حسابه في تويتر بالتزامن مع الذكرى الأربعين على عودة مؤسس الجمهورية الايرانية من المنفى إلى طهران.

وقال ترامب "40 عاماً من الفساد 40 عاماً من القمع 40 عاماً من الإرهاب".

وأضاف أن "النظام الإيراني لديه 40 عاماً فقط من الفشل. الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً".



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون كتب في وقت سابق تغريدة تعليقاً على احتفال إيران "لقد مر 40 عاما من الفشل".

وتتهم الولايات المتحدة ايران بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط خصوصا عبر تقديمها الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الاسد وحزب الله اللبناني.

وكانت ادارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 بهدف منع ايران من التزود بقنبلة ذرية، وأعادت فرض عقوبات شديدة على طهران.

وما تزال العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ العام 1980.

