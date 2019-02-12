بالفيديو: تعرّف الى أبرز الأحداث الدولية الرائجة في دقيقة

كل يوم ثمة أحداث مهمة تحصل حول العالم. وفي هذا السياق، ما هي أبرز الاحداث السياسية التي حصلت في الوقت الاخير؟ وما الجديد على الساحة العالمية؟

نعرفكم في التالي على أبرز الأخبار الدولية، في دقيقة.

بوتين وروحاني وأردوغان يبحثون في سوتشي تطبيع الوضع في سوريا.

أما الخارجية الروسية، فتعتبر: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير شرعية.

الى ذلك، أبو الغيط يجري مباحثات مع الحريري تتناول التطورات في لبنان والمنطقة.



وباسيل يصرّح: ظريف أكد دعم بلاده للبنان في مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

هذا وأنّ البرلمان العربي والجامعة العربية يتفقان على التحرك المشترك لمواجهة مخططات إسرائيل بإفريقيا.

وفي سياق آخر، الرئيس الإيراني يقول: لم ولن نستأذن أحدا في صناعة الصواريخ.

وأوبك، تؤكد: سنعمل على استقرار أسعار النفط العام الحالي.

ومن جهة أخرى، مادورو يؤكد أن جنود بلاده وقواتها المسلحة سيدافعون عن أرضهم المقدسة بوجه الإمبراطورية.

مرشحة ديمقراطية: في العام 2020 ترامب قد لا يكون حرا طليقا.

أما ولاية كاليفورنيا، فتعتزم سحب القوات من على الحدود مع المكسيك.

ومصر تسترد تمثال أحد كبار رجالات الدولة الفرعونية من هولندا.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

