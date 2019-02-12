الان تتابع أمريكا.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

عثرت السلطات المحلية، الإثنين، على 5 قتلى في بناية سكنية بمقاطعة بولك إلى الشمال من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وذكر مكتب شريف مقاطعة بولك، الليلة الماضية، إن رجال الشرطة وصلوا إلى المنزل، عقب تلقي اتصال هاتفي حول جريمة محتملة، ولدى وصولهم عثروا على 5 قتلى مصابين بأعيرة نارية.

وتجري السلطات تحقيقًا حول الحادث للكشف عن ملابساته غير المعلومة حتى الآن.