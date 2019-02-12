الان تتابع ميليشيا الحوثي تخطط لتحويل مدارس صنعاء إلى حوزات بالتنسيق مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد مصدر مقرب مما يسمى بوزارة التربية والتعليم في حكومة ميليشيا الحوثي بصنعاء، أن الميليشيا تواصل تعليم الإرهاب وتحاول خلق جيل جديد لا يعرف سوى القتل والأفكار التدميرية.

وأضاف أن مخطط ميليشيا الحوثي في الجانب التعليمي الذي تم الانتهاء منه تمهيدًا لتنفيذه، بالتنسيق والتعاون مع إيران وميليشيا حزب الله، يتمثل في حصر مدارس التعليم الأولي للاعتماد الكلي على حفظ وتدريس مناهج حسين بدر الدين الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك توجه سيتم من خلاله إغلاق عدد من المدارس والاعتماد على مدارس الحوزات الحوثية فقط.

وقال المصدر، إن ميليشيا الحوثي ركزت منذ انقلابها على هدم التعليم وبدأت مخططها بوقف رواتب المعلمين، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، ثم عمليات الطرد الممنهجة للمعلمين والمعلمات ومدراء التعليم في المحافظات واستبدالهم بعناصر حوثية.

وأوضح أن لجنة حوثية تعمل حاليًا على حصر المدارس في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد المقرر إعلانه قريبًا يضم إغلاق عدد كبير من المدارس واعتماد عدد محدد من المباني لتكون مقرًا لتلك الحوزات، على أن تكون المدارس المتبقية مقرات لتدريب عناصر ميليشيا الحوثي.