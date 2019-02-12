بن زايد: حريصون على علاقات متينة مع المنظمات المعنية بالتنمية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء شراكات متينة وفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف شعوب العالم ودوله.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مجلس قصر البحر، ماريا فرناندا إسبينوزار، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تزور الدولة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 التي تقام في دبي.

وناقش ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية وأهمية دعم قضايا التغير المناخي بما يخدم شعوب العالم.

و تناول اللقاء تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في دعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، ثمنت ماريا فرناندا إسبينوزار دور دولة الإمارات وجهودها في المجالات التنموية والإنسانية، كما أشادت بالقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الدولة وتسهم في ترسيخ مقومات الاستدامة وتعزيز جودة الحياة وضمان مستقبل أفضل لشعوب العالم.

حضر مجلس قصر البحر الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، و الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.