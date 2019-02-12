السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالالمبور جرى إرجاء جلسة محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق بعد تقدم فريق الدفاع عنه بطلب، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ماليزية أمس. وكان من المقرر أن يمثل نجيب أمام المحكمة اليوم لاتهامه بالتورط في فضيحة فساد كبيرة، تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا.



كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا المتهم بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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