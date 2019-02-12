الجيش اليمني يحرر جبل ردمان ويسقط قتلى وجرحى بين الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، عدن، حجة

حذرت الأمم المتحدة من تعرض كميات الحبوب التي خزنها برنامج الأغذية العالمي في مطاحن البحر الأحمر في الحديدة اليمنية لخطر التلف نتيجة عوائق الوصول إليها.

وقال بيان مشترك من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن أهمية وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر تتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف «تعذر الوصول إلى كميات الحبوب التي خزنها برنامج الأغذية العالمي في المطاحن، والكافية لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر، ولم يكن من الممكن الوصول إليها لأكثر من خمسة أشهر مضت، مما يعرضها لخطر التلف».

وأوضح البيان أن الأمم المتحدة تعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 12 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، يكافحون للحصول على احتياجاتهم اليومية من الغذاء «همنا الرئيسي هو مصلحتهم وبقاؤهم على قيد الحياة».

ميدانيا، تواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة في الحديدة والدفع بتعزيزات للمسلحين باتجاه الدريهمي والتحيتا. وفي صعدة حررت قوات الجيش الوطني أمس مواقع جديدة في جبهة باقم بعد معارك عنيفة مع الميليشيات. وأكد قائد محور علب العميد ياسر مجلي أن «قوات من اللواء 63 واللواء التاسع مشاة جبلي حررت جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم وتحرير ما تبقى من قرى آل زماح».

وأكد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر الميليشيات الانقلابية في جبهة باقم، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي حجة تمكن رجال القبائل بمنطقة حجور من استعادة مواقع عدة، بينها جبل استراتيجي في منطقة حجور. وأكد مصدر محلي أن أبناء حجور شنوا هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في منطقة العبيسة لتطهيرها بالكامل. وبحسب المصادر فإن أبناء حجور تمكنوا من تحرير جبل القيم والقرى المحيطة في بني الدريني، وبلاد جحاف وحديتين.

وأكدت أن المعارك أسفرت عن مقتل 10 مسلحين حوثيين وأسر 5 آخرين، في حين قتل اثنان من أبناء قبائل حجور، هما عبدالواحد عمران، وعبدالله زوبر ريبان، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين من أبناء القبائل.

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