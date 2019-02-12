رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن الرؤية المتكاملة لتوفير السلع الاستراتيجية

اليوم السابع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن الرؤية المتكاملة لتوفير السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وعددا من الجهات المعنية .
ومن المقرر، أن يلتقى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، السفير الكويتى بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وسبل زيادة التعاون بين البلدين .
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