الموسوي: نطالب الحكومة بشطب بند تلزيم النفط عام 2019 والانتظار للعام 2022

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ الى ان الموضوع الاول الذي يشغل اللبناني هو الامر الخطير الذي نص عليه ​البيان الوزاري​ هو تلزيم النفط خلال عام، ونطالب الحكومة بشطب هذا البند والانتظار الى العام 2022، وسيتحدث اعضاء الكتلة في موضوعات شتة، واعتبر ان بدء التلزيم في غضون عام هو في غير المصلحة اللبنانية.

واعتبر الموسوي في تصريح له قبيل جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان هناك سؤال مطروح هو هل ان المكمن الذي يتم التنقيب فيه في البلوك رقم 9 يرتبط بالبلوكات في ​الاراضي الفلسطينية​ المحتلة، واكد انه "من الافضل التعجيل بالتنقيب وليس من مصلحتنا التلزيم قبل معرفة الكمية المستخرجة".

اضاف "نحن لسنا مع ضرائب تطال الطبقات الفقيرة، حتى الان نحن ننتظر النقاشات ومنها على سبيل المثال في موضوع تثبيت حق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والحكومة لم تتحدث في بيانها الوزاري عن شيء واضح".