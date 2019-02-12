مصادر النشرة: حبشي سيركز في كلمته اليوم على انماء منطقة بعلبك

أوضحت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب انطوان حبشي سيركز في كلمته اليوم في ​مجلس النواب​ على انماء منطقة ​بعلبك الهرمل​، بدءاً من اقتراح قانون تشريع زراعة القنب لغايات طبية، مروراً اقتراح قانون مدروس للعفو العام والى محاولة تمييز المنطقة بالاستثناءات الايجابية نظراً للحرمان المزمن التي تعانيه والكثير من المشاريع التي درست للمنطقة تبدأ من فرز وضم وتصنيف للاراضي وسد العاصي الحيوي ولا تنتهي عند مشروع منطقة حرة على المعبر الحدودي في ​القاع​".

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