النشرة: المفوض العام لوكالة الأونروا سيزور مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا أن "المفوض العام لوكالة "​الأونروا​" ​بيير كرينبول​، سيزور ​مخيم عين الحلوة​ في اطار زيارته إلى ​لبنان​ التي بدأت أمس وتمتد لبضعة أيام ".

ومن المقرر، ان يبدأ كرينبول جولته برفقة مدير عام ​الاونروا​ في لبنان كلاويو كودورني بتفقد "​حي الطيرة​" في المخيم للاطلاع على عملية اعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت جراء الاشتباكات الاخيرة في العام 2017، بهبة يابانية، قبل ان يعقد اجتماعات مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية و​اللجان الشعبية​، لوضعهم في اجواء الاوضاع المالية للوكالة.

وتؤكد ​مصادر فلسطينية​ لـ"النشرة" ان "المفوض العام كرينبول سيواجه تحديين لجهة ابلاغ القوى الفلسطينية الالتزام بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين كما هي دون اي تقليص رغم العجز المالي في موازنتها بعد وقف الدعم الاميركي ولجهة الاستجابة لمطالب موظفي الوكالة على مستوى زيادة الرواتب كما أقرته الدولة اللبنانية في شهر أيلول 2017".