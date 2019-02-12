توقيف منتحل صفة طبيب ورجل دين يقوم بأعمال احتيالية عن طريق السحر والشعوذة

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، انه بتاريخ 29/01/2019، وردت شكوى الى شعبة العلاقات العامة عبر أحد الحسابات العائد للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، حول وجود اعلان ترويجي على ​الفايسبوك​ لعلاج بواسطة السحر، يتضمن ​الاعلان​ اسم المعالج وعنوانه ورقم الهاتف: 897606/71.

وذكرت انه نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكّن عناصر مفرزة ​بعبدا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، من تحديد هويّة المشتبه به حيث جرى بتاريخ 11/2/2019 استدراجه وتوقيفه، ويدعى: ق. ت. (مواليد عام 1977، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف بانتحاله صفة طبيب واسم شخصية دينية وهمية، وبقيامه بعدة عمليات احتيالية، من خلال ايهام ضحاياه ان باستطاعته معالجة مشاكلهم العائلية بواسطة السحر والشعوذة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين /200/ و/500/ $ كان يستلمها عبر احدى شركات تحويل الأموال. والتحقيق مستمر بإشراف ​القضاء​ المختص.