قوى الامن: توقيف 805 أشخاص خلال اسبوع

تمكنت قطعات ​قوى الأمن الداخلي​ اعتباراً من 5/2/2019 ولغاية صباح 12/2/2019 من توقيف 805 أشخاص، وذلك لإرتكابهم أفعالاً جرمية على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

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