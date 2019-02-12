أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، بأنه ليس لدى بلاده أي سبب لعدم التصديق بأن برنامج الفضاء الإيراني سلمي.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، انه على عكس الولايات المتحدة، من جانب طهران لا توجد خطوات لوضع أسلحة في الفضاء.
وتعليقا على تصريحات غربية حول عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية من قبل إيران، قال يرماكوف: "فيما يتعلق بالضمانات" الطبيعة السلمية الخالصة لبرنامج الفضاء الإيراني"، يمكنك طرح سؤال مقابل: على أي أساس يمكن أن نطالب بمثل هذه الضمانات؟ يجب أن تكون الشروط واحدة لجميع الدول، كل الدول لها الحق في أنشطة فضائية سلمية. "ليس لدينا أي سبب لعدم تصديق تصريحات طهران بأن برنامجها الفضائي يسعى وراء أهداف سلمية ".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا:ليس لدى موسكو ما يمنعها من التصديق بأن برنامج الفضاء الإيراني سلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.