مادورو يطلق مؤسسة للترويج لـ "العلامة التجارية الفنزويلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

أطلق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، مؤسسة جديدة للترويج لـ "العلامة التجارية الفنزويلية".

وقال مادورو إنه من المقرر أن يبدأ معهد "ماركا بايس" - التي تم إطلاقها حديثا – في عملها الترويجي على الفور.

وأضاف مادورو لدى تدشين المؤسسة الجديدة في العاصمة كراكاس: "لا توجد أي دولة أخرى في العالم لديها فرص ومزايا أكبر للاستثمار فيها، أكثر من فنزويلا الحبيبة."

وقال: "في هذه اللحظة من الزمن، حيث تكذب وسائل الإعلام العالمية كثيرا، ندعو الجميع إلى القدوم ومشاركتنا في جمال أرضنا، أرض السلام والدفء الذي لا يضاهي الذي يتميز به الشعب الفنزويلي".

وجاء في بيان حكومي أن المبادرة التي تحمل شعار "فنزويلا مفتوحة للمستقبل"، تهدف إلى تحسين صناعة السياحة في البلاد، بالاضافة إلى دفع اقتصادها، وتحسين رؤية العالم الخارجي لها.

يذكر أن المعارضة الفنزويلية تستعد حاليا لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد من كولومبيا والبرازيل، في تحد لتعهد مادورو بتحريك الجيش ضد أي خطوة من هذا القبيل.

وقد حاز زعيم المعارضة، خوان جوايدو - الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي - على اعتراف عدد كبير من الدول، من بينها الولايات المتحدة.