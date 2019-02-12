"المُشدد" 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاملين ضُبط بحوزتهما "هيروين" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، عاملين اثنين بالسجن المُشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 31499 جنايات أبو كبير لسنة 2018، بحيازة مسحوق "الهيروين" المُخدر بقصد الإتجار.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "إسلام.أ" 22 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "الغابة" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، وصديقته "مها.م" 19 عامًا، عاملة، مُقيمة ببندر مدينة فاقوس؛ بحوزتهما كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.