الولايات المتحدة توفر الدعم الإنسانى للمعارضة فى فنزويلا

وكالات:

أكد رئيس برلمان فنزويلا، خوان جوايدو، الذي نصَّب نفسه رئيسًا، على استقباله دفعة أولى من مساعدات أمريكية، حيث ترفض السلطات الشرعية السماح بدخولها، وتطالب واشنطن برفع عقوباتها عن البلاد.

كتب جوايدو في حسابه على تويتر:"نحقق سلطتنا، واليوم نقوم بنقل الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى جمعية المراكز

الصحية في شكل 85000 وحدة من الإضافات الحيوية، و 1.7 ملايين وجبة غذاء مغذي للأطفال، و 4.5 ألف وحدة من المكملات الغذائية للحوامل"، ونشر صورًا لهذه المساعدات الأمريكية على حسابه، ولم يحدد جوايدو كيف دخلت هذه المساعداتالإنسانية أراضي فنزويلا.

أعلن جوايدو، الذي نصًّب نفسه رئيسًا مؤقتًا، إنشاء ثلاث نقاط لجمع المساعدات الإنسانية: في ولاية كوكوتا الكولومبية، وفي البرازيل، وعلى جزيرة في منطقة البحر الكاريبي.

وصف الرئيس الفنزويلي الشرعي، نيكولاس مادورو، هذه المساعدات بأنها "استعراض زائف"، واعدًا بمنع الغزو الأجنبي لفنزويلا.

أفاد ممثلو جوايدو في وقت سابق أن مؤتمرًا دوليًا لجمع المساعدات الإنسانية لفنزويلا سيعقد في واشنطن في 14 فبراير.