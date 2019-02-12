مسئول أمريكي يصل العراق لمناقشة سحب القوات من سوريا

وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى بغداد، في زيارة لم يعلن عنها البنتاجون مسبقا، لمناقشة سحب القوات الأمريكية من سوريا وكذلك مستقبل القوات الأمريكية في العراق.
ونقلت وكالة "رويترز" أن شاناهانسيؤكد خلال زيارته دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق.
هذا ومن المتوقع أن يلتقي شاناهان برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".
كذلك كشف ترامب أن جزءا من القوات التي سيسحبها من سوريا سيبقى في العراق لمراقبة إيران.
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