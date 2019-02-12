مصرع 17 شخصًا إثر اندلاع حريق في فندق بالهند

حريق فى فندق بالهند

وكالات:

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر اندلاع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في فندق "أربيت بالاس"، بمنطقة "كارول باج"، وسط العاصمة الهندية نيودلهي.

نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن خدمات الإطفاء في العاصمة

"نيودلهي"، أن الحريق اندلع فجر اليوم في الفندق المكون من 3 طوابق، موضحةً أن 26 رجلًا من رجال مكافحة الحرائق، هرعوا إلى مكان الحادث، للمشاركةفي إخماد الحريق؛ حيث تمكنوا من إجلاء 34 شخصًا.أكدت مصادر أمنية، أن أغلب الضحايا لقوا مصرعهم بسبب الاختناق، وأن اثنين من النزلاء توفيا بعد قفزهما من النافذة، هربًا من النيران، مشيرةً إلى أن السلطات أمرت بفتح تحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق.