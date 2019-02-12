كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى بغداد، صباح اليوم، في زيارة لم يعلن عنها البنتاغون مسبقا.
ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية إن زيارة شاناهان تستهدف مناقشة سحب القوات الأمريكية من سوريا ومستقبل القوات الأمريكية في العراق.
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