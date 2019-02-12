كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية بتكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عثرت السلطات المحلية الاثنين على 5 قتلى في بناية سكنية في مقاطعة بولك، إلى الشمال من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وذكر مكتب شريف مقاطعة بولك الليلة الماضية إن "رجال الشرطة وصولوا إلى المنزل أمس الاثنين عقب تلقي اتصال هاتفي حول جريمة محتملة".
ولدى وصولهم عثر رجال الشرطة على 5 قتلى مصابين بأعيرة نارية.
وتجري السلطات تحقيقاً حول الحادث للكشف عن ملابساته غير المعلومة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية بتكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.