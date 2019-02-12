كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مهاجر في فنلندا بتهمة اغتصاب مراهقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الفنلندية، القبض على أحد المهاجرين على خلفية جريمة اغتصاب فتاتين مراهقتين بمدينة أولو.

وحسب الصحيف المحلية، شرعت الشرطة في أولو، - وهي مدينة تضم ما يقرب من 200 ألف شخص في فنلندا -، في تحقيق حول اغتصاب المشتبه فيه لفتاتين في سن 16 و 18 سنة.

ووفق صحيفة "كاليفا" النفلندية، وقعت الجريمة المبلغ عنها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في منزل خاص.

وأعلنت شرطة أولو، يوم أمس الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم. ويُقال إن لديه خلفية أجنبية وتصريح إقامة.

ويجري التحقيق في القضية على أنها اغتصاب مشدد؛ بالنسبة للفتاة الأصغر سنا، فإن الجرم يؤهل لاستغلال جنسي قاصر.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول تنفيذي في ولاية أولو، قوله إن هناك مشتبها بهم آخرين، ولكنها رفضت الخوض في مزيد من التفاصيل.